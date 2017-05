Победителем Евровидения 2017 стал Сальвадор Собрал из Португалии, - ФОТО, ВИДЕО Победителем песенного конкурса "Евровидение-2017", финал которого завершился в Киеве, стал участник из Португалии Сальвадор Собрал с песней "Amar Pelos Dois". По результатам голосования жюри и телезрителей он получил 758 баллов. Отмечается, что в финале первенство оспаривали 26 участников. В свою очередь 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 9 и 11 мая. Так, из первого полуфинала в финал прошли: Молдова, Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр, Бельгия. Победители второго полуфинала – это конкурсанты из Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. При этом в финале выступили участники пяти стран-основательниц конкурса (Великобритании, Италии, Испании, Франция и Германии) и Украины — хозяйки фестиваля. Тем не менее португальский певец победил с отрывом в 104 голоса. В его выступлении главный акцент был сделан на исполнении песни, оно сопровождалось световыми эффектами на главной сцене, а зрители засветили весь зал фонариками на телефонах. Добавим, что у Сальвадора Собрала критическое состояние здоровья, он нуждается в срочной операции на сердце. Ему нужно найти донора до конца года. Результаты голосования финала Евровидения 2017: 1. Португалия. Salvador Sobral "Amar Pelos Dois" – 758 2. Болгария. Kristian Kostov "Beautiful Mess" – 615 3. Молдова. Sunstroke Project "Hey Mamma" – 374 4. Бельгия. Blanche "City Lights" – 363 5. Швеция. Robin Bengtsson "I Can't Go On" – 344 6. Італия. Francesco Gabbani "Occidentali's Karma" – 334 7. Румыния. Ilinca ft. Alex Florea "Yodel It!" – 282 8. Венгрия. Joci Pбpai "Origo" – 200 9. Австралия. Isaiah "Don't Come Easy" – 173 10. Норвегия. JOWST "Grab The Moment" – 158 11. Нидерланды. TOG3NE "Lights and Shadows" – 150 12. Франция. Alma "Requiem" – 135 13. Хорватия. Jacques Houdek "My Friend" – 128 14. Азербайджан. Dihaj "Skeletons" – 120 15. Великобритания. Lucie Jones "Never Give Up On You" – 111 16. Австрия. Nathan Trent "Running On Air" – 93 17. Беларусь. Naviband "Story of My Life" – 83 18. Армения. Artsvik "Fly With Me" – 79 19. Греция. Demy "This is Love" – 77 19. Дания. Anja "Where I Am" – 77 21. Кипр. Hovig "Gravity" – 68 22. Польша. Kasia Moś "Flashlight" – 64 23. Израиль. IMRI "I Feel Alive" – 39 24. Украина. O.Torvald "Time" – 36 25. Германия. Levina "Perfect Life" – 6 26. Испания. Manel Navarro "Do It For Your Lover" – 5 Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время финала Евровидения за порядком проследили десять тысяч полицейских.

