В Санкт-Петербурге умерла актриса кино Светланы Карпинской

Артистка умерла на 80-м году жизни, после продолжительной болезни. Как сообщил источник в Театре комедии им. Н.П.Акимова, в театре Карпинская проработала более 50 лет.

Однако из-за болезни в последний год она не выходила на сцену. Светлана Карпинская еще будучи студенткой прославилась, снявшись в главной роли фильма Эльдара Рязанова "Девушка без адреса" с Николаем Рыбниковым.

После этого Карпинская бросила филфак и поступила на второй курс Ленинградского государственного института театра, музыки и кино. Она была принята в класс профессора Бориса Зона.

На счету Карпинской более 50 театральных ролей в спектаклях Николая Акимова, Петра Фоменко, Романа Виктюка, а также многих других режиссеров. Кроме того, она активно снималась в кино - артистка принимала участие в съемках более двух десятках лент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 19 февраля, в Киеве умер известный украинский кинорежиссер, продюсер и клипмейкер Максим Паперник. Он скончался от онкологического заболевания в возрасте 48 лет.