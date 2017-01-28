Тоня Матвиенко отправилась в первый концертный тур после декрета

Артистка отправилась во всеукраинский тур под названием "Тобі", сообщает Gazeta.ua.

"Безусловно, ребенок в моей жизни на первом месте. Но и сцена меня заждалась. Я соскучилась по сцене и спешу на встречу к своим зрителям. Хочу поделиться с ними своим счастьем", – отметила певица.

Согласно ее словам, тур посвящен эмоциям, которые она теперь испытывает.

Как отмечается, Тоня Матвиенко споет песни из дебютного альбома "Сміються, плачуть солов’ї", который она уже представила в Червонограде (Львовская область), Владимир-Волынском, Луцке и Ровно. Кроме того, на следующей неделе концерты состоятся в Тернополе, Черновцах, Коломые, Ивано-Франковске и Житомире.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян отметили первый день рождения дочери.