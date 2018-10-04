07:45 04.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве трамвай №12 временно меняется график движения - КГГА

В Киеве на улице Телиги трамвай №12 временно меняется график движения.

В Киеве трамвай №12 временно меняется график движения - КГГА

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации начиная с сегодняшнего дня четверга, 4 октября, и по 7 октября в ночное время на пересечении улиц Телиги и Кирилловской будут проводится ремонтные работы путепровода.

Таким образом, с 00:30 и до 5:30 график движения трамваев будет изменен.

Последние отправления трамваев этого маршрута с конечной остановки "Контрактовая площадь" будет в 22:15, а с Пущи-Водицы - в 22:20.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевраде планируют разработать программу улучшения транспортного обслуживания и повысить безопасность дорожного движения. В связи с этим столичные власти планируют убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев до 2024 года.


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