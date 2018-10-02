В Киевсовете предлагают отказаться от маршруток в столице

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

По информации Киевсовета, сейчас 40% маршрутных такси в Киеве курсируют незаконно. Кроме того, нет действенного контроля за работой таких перевозчиков, поэтому трудно будет привлечь их к ответственности.

Так, чтобы избежать негативных последствий депутаты 75 голосами поддержали решение о разработке городской комплексной целевой программы развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения в 2019-2024 годах. В частности, она должна будет предусматривать жесткие правила организации работы муниципального транспорта.

В течение полугода с момента обнародования сегодняшнего решения транспортный департамент КГГА должен наработать документ по повышению организации и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", киевские маршрутки, которые оказались дешевле троллейбусов и трамваев после поднятия тарифов, увеличили стоимость проезда. Например, маршрутка №442 повысила тариф с пяти до семи гривен, а №442-д с семи до восьми гривен.