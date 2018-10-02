18:11 02.10.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100204832:labazovych

В Киевсовете предлагают отказаться от маршруток в столице

В Киевсовете планируют разработать программу улучшения транспортного обслуживания и повысить безопасность дорожного движения. В связи с этим столичные власти планируют убрать маршрутки и обновить парк автобусов, троллейбусов и трамваев до 2024 года. 

В Киевсовете предлагают отказаться от маршруток в столице

Об этом сообщает пресс-служба горсовета. 

По информации Киевсовета, сейчас 40% маршрутных такси в Киеве курсируют незаконно. Кроме того, нет действенного контроля за работой таких перевозчиков, поэтому трудно будет привлечь их к ответственности. 

Так, чтобы избежать негативных последствий депутаты 75 голосами поддержали решение о разработке городской комплексной целевой программы развития транспортного обслуживания населения и обеспечения безопасности дорожного движения в 2019-2024 годах. В частности, она должна будет предусматривать жесткие правила организации работы муниципального транспорта. 

В течение полугода с момента обнародования сегодняшнего решения транспортный департамент КГГА должен наработать документ по повышению организации и обеспечения безопасности дорожного движения на 2019-2024 годы. 

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", киевские маршрутки, которые оказались дешевле троллейбусов и трамваев после поднятия тарифов, увеличили стоимость проезда. Например, маршрутка №442 повысила тариф с пяти до семи гривен, а №442-д с семи до восьми гривен.


Поделиться
Читайте также:
 
Приток иностранных инвестиций в экономику Украины превысил 1,5 млрд долларов В Балтийском море на пароме с сотнями пассажиров произошел пожар Во Львове от осложнений кори умер ребенок Комитет Рады поддержал постановление об увольнении Супрун
Фоторепортаж
Победительница выступала под номером 7
Конкурс красоты "Мисс Украина-2018": яркие фото финала
Летчики из Украиины выполняли фигуры высшего пилотажа
Украинские летчики эффектно выступили на авиашоу в Европе
Оля Полякова, Санта Димопулос, Леся Никитюк и другие звезды прошлись по подиуму показа
В Киеве прошел показ новой коллекции Андре Тана
Знаменитости показали, как их наследники побывали на праздничной линейке
День знаний: как украинские звезды отправили детей в школу - ФОТО
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе



bigmir)net TOP 100
  RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Деловые новости Тэги Архив