В Киеве произошел пожар на СТО, сгорели несколько иномарок - ФОТО

В результате возгорания СТО сгорело полностью вместе с машинами, которые там обслуживались. Как сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре на проспекте Отрадном поступила после четырех часов дня.

Уже на месте спасатели установили, что огонь охватил в одноэтажном металлическом ангаре на площади 150 квадратных метров. Пожар приехали тушить 35 человек и семь единиц техники. К шести часам вечера спасателям удалось полностью ликвидировать пожар, однако огонь уничтожил практически все автомобили, среди которых были и дорогие иномарки.

Обстоятельства возникновения пожара выясняются. Погибших и травмированных нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, поздно вечером 1 октября, во Львове произошло возгорание маршрутного автобуса с пассажирами. Инцидент произошел на улице Подвальной после девяти часов вечера. К счастью, людям удалось выбежать из транспортного средства. В результате инцидента никто не пострадал.