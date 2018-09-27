Столичная власть вновь запретила ночную торговлю алкоголем

Запрет будет действовать с 23 часов вечера и до десяти часов утра. Решение поддрежали 77 депутатов из 85.

Таким образом, согласно решению, запрет касается пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых. Но он не будет распространяться на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания.

При этом депутат Александр Омельченко отметил, что за всю жизнь столько выпил, что должен в золоте ходить, но алкоголиком не стал, отметив, что утром алкоголь может потребоваться компании, которая едет на дачу.

Однако Киеврада отказались голосовать за поправку Омельченко, хотя среди депутатов было много сторонников его предложения.

Напомним, Киеврада уже принимала решения о запрете продажи алкоголя ночью, но их отменяли через суд.

Как сообщал УРА-Информ, в апреле президент Украины подписал принятый Верховной Радой закон, который предоставляет органам местного самоуправления полномочия устанавливать ограничения продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых.

Законом установлена административная ответственность за торговлю пивом и алкоголем в запрещенное органом местного самоуправления время суток.