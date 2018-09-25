В Киеве ближайшие четыре дня на ряде улиц люди будут без воды

Столичная компания "Киевводоканал"будет проводить ремонтные работы. Как сообщает во вторник, 25 сентября, Киевская городская государственная администрация, начиная с 26 сентября по 29 сентября включительно отключение воды произойдет по адресам:

26 сентября с восьми часов утра и до семи часов утра 27 сентября

- улица Салютная, 1, 2, 3, 5, 5-Б;

- улица Щербакивского, 47-В;

27 сентября с 8:30 и до семи часов утра 28 сентября

- улица Милютенко, 29, 42, 44, 44-А, 44-Б, 46;

28 сентября с восьми часов утра и до семи часов утра следующего дня

- улица Дашавская, 20, 22, 24, 27, 27-А, 27-Б, 36, 37;

переулок Индустриальный 17, 19, 19-А, 21, 23.

Кроме этого, без холодного водоснабжения с семи часов вечера 28 сентября до девяти часов утра 29 сентября останутся объекты по

- улице Туполева, 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-Г, 5-Е, 12-А, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 22, 24, 29;

28 сентября с девяти часов утра до семи часов утра 29 сентября

- улица Бориспольская, 19,34.

"Киевводоканал" благодарит за понимание и просит прощения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в четверг, 20 сентября была отключена подача воды в дома на четырех улицах. Соответствующее решение принято в связи с аварией на сети водоснабжения водопровода.