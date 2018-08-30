В Киеве неизвестные ограбили и подожгли книжный магазин вместе с продавцом

При этом после ограбления злоумышленники подпалили магазин, предварительно закрыв внутри побитого продавца. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Строителей.

Мужчину очень сильно избили. Скорая помощь увезла его в больницу с множественными ушибами и гематомами, возможно сотрясение мозга.

По словам директора магазина, нападающие зашли в магазин и попросили показать книгу "на подарок учителю". Когда продавец отвернулся, они ударили его в спину. Когда упал - начали бить его ногами.

После этого, когда увидели, что продавец был почти без сознания, нападающие забрали деньги, подожгли помещение изнутри и скрылись. Помещение сильно обгорело: сгорели компьютер и касса.

Сейчас магазин закрыт, в нем проводят следственные действия. Полиция пока не комментировала инцидент.

На место прибыли три пожарные машины, две машины скорой помощи и полиции.

Напомним, как сообщает УРА-Информ, в Киеве в среду, 29 августа, в многоэтажке по улице Максима Берлинского возник пожар. В результате инцидента спасателям пришлось эвакуировать 20 человек. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила после четырех часов дня.