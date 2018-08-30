В Киеве неизвестные ограбили и подожгли книжный магазин вместе с продавцом

Поздно вечером в среду, 29 августа, в Днепровском районе Киева неизвестные ограбили книжных магазин.
При этом после ограбления злоумышленники подпалили магазин, предварительно закрыв внутри побитого продавца. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Строителей.
Мужчину очень сильно избили. Скорая помощь увезла его в больницу с множественными ушибами и гематомами, возможно сотрясение мозга.
По словам директора магазина, нападающие зашли в магазин и попросили показать книгу "на подарок учителю". Когда продавец отвернулся, они ударили его в спину. Когда упал - начали бить его ногами.
После этого, когда увидели, что продавец был почти без сознания, нападающие забрали деньги, подожгли помещение изнутри и скрылись. Помещение сильно обгорело: сгорели компьютер и касса.
Сейчас магазин закрыт, в нем проводят следственные действия. Полиция пока не комментировала инцидент.
На место прибыли три пожарные машины, две машины скорой помощи и полиции.
Напомним, как сообщает УРА-Информ, в Киеве в среду, 29 августа, в многоэтажке по улице Максима Берлинского возник пожар. В результате инцидента спасателям пришлось эвакуировать 20 человек. Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, информация о пожаре поступила после четырех часов дня.