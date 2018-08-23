КГГА просил Кабмину помочь вовремя подготовиться к отопительному сезону

Как завил в четверг, 23 августа, во время комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, немедленное принятие этого решения позволит не только вернуть людям горячую воду, но и вовремя стартовать отопительному сезону в Киеве.

29 августа на заседании правительство необходимо рассмотреть изменения в постановление КМУ № 110. Оно касается предоставления субвенции из государственного бюджета на погашение разницы в тарифах.

Напомню, критическая ситуация с энергоснабжением Киева возникла из-за неурегулированности вопроса задолженности "Киевэнерго" перед "Нафтогазом". Государственные обязательства составляют около 730 миллиардов гривен. Их выполнение в результате позволит решать вопросы списания штрафных санкций. Только при таких условиях мы можем урегулировать вопрос заключения соглашения с "Нафтогазом, - заверил столичный чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вопрос задолженности компании " Киевэнерго" перед Национальной компанией "Нафтогаз Украины" требует решения на национальном уровне. "Нафтогаз" настаивает на сумме задолженности в размере 4,8 миллиарда гривен. При этом, около 1,2 миллиардов гривен из этой суммы, это штрафы и пени. Об этом в понедельник, 4 июня, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.