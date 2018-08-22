11:31 22.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100201908:nastya

В Киеве на Северном мосту произошло масштабное ДТП - ФОТО

Сегодня 22 августа во время утренних заторов, в Киеве произошла авария на Северном мосту, где столкнулись сразу шесть автомобилей.

В Киеве на Северном мосту произошло масштабное ДТП - ФОТО

Об этом сообщает портал dtp.Kyiv. так, из-за масштабной аварии произошла пробка в сторону метро Почайная.

Согласно опубликованным фото, автомобили последовательно врезались друг в друга.

В данное время нет никакой информации о пострадавших. Правоохранители работают на месте инцидента, устанавливая все причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области микроавтобус сбил 13-летнего подростка на велосипеде. По предварительной информации, 45-летний житель Пулинского района Житомирской области на автомобиле "Фольксваген" не заметил рядом едущего по левой обочине велосипедиста и протаранил его на огромной скорости.


Поделиться
Читайте также:
 
Наличный доллар снова достиг 28 гривен В Венесуэле после деноминации валюты приостановили работу некоторые крупных компании Более 30 тыс. полицейских будут охранять украинцев в День Независимости В Лаосе масштабное наводнение забрало десятки жизней
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив