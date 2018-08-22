В Киеве на Северном мосту произошло масштабное ДТП - ФОТО

Об этом сообщает портал dtp.Kyiv. так, из-за масштабной аварии произошла пробка в сторону метро Почайная.

Согласно опубликованным фото, автомобили последовательно врезались друг в друга.

В данное время нет никакой информации о пострадавших. Правоохранители работают на месте инцидента, устанавливая все причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Житомирской области микроавтобус сбил 13-летнего подростка на велосипеде. По предварительной информации, 45-летний житель Пулинского района Житомирской области на автомобиле "Фольксваген" не заметил рядом едущего по левой обочине велосипедиста и протаранил его на огромной скорости.