Репетиция парада снова парализует центр Киева

По информации Министерства обороны Украины сегодня, 22 августа, в центре украинской столицы ограничат движение всех видов транспорта с 15:00, информирует пресс-служба КГГА.
В частности, будет запрещено движение по ул. Большая Васильковская - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - ул. Крещатик до Европейской площади и на участке от пл. Льва Толстого до ул. Терещенковской.
Кроме того, 22-24 августа будет запрещена парковка и не будет парковки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре Леси Украинки, Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.
Кроме того, на время прохождения военной техники к месту проведения тренировок и после тренировки движение транспорта будет временно ограничено на ряде улиц.
Как сообщал "УРА-Информ", в военном параде ко Дню независимости Украины будут принимать участие министры обороны или их представители из европейских стран. Об этом на своей странице Facebook написал министр обороны Украины Степан Полторак.