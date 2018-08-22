Репетиция парада снова парализует центр Киева

В частности, будет запрещено движение по ул. Большая Васильковская - Бессарабская площадь - ул. Крещатик - Майдан Незалежности - ул. Крещатик до Европейской площади и на участке от пл. Льва Толстого до ул. Терещенковской.

Кроме того, 22-24 августа будет запрещена парковка и не будет парковки в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий, в том числе на местах стоянки транспортных средств Вооруженных Сил Украины, которые перевозят личный состав пеших парадных расчетов на б-ре ​​Леси Украинки, Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

Кроме того, на время прохождения военной техники к месту проведения тренировок и после тренировки движение транспорта будет временно ограничено на ряде улиц.

Как сообщал "УРА-Информ", в военном параде ко Дню независимости Украины будут принимать участие министры обороны или их представители из европейских стран. Об этом на своей странице Facebook написал министр обороны Украины Степан Полторак.