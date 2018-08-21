Столичный Труханов остров полностью реконструируют к концу года

На сайте мэрии разъяснили, что такое решение было принято с целью популяризации и развития физической культуры и спорта. Поэтому, с августа до 31 декабря пройдут спортивные мероприятия "Остров здоровья". Перечень соответствующих мероприятий утвержден распоряжением КГГА.

В частности, киевляне и гости столицы смогут принять участие в таких событиях: "Спорт за чистый Киев" - С 20 августа по 16 сентября; "Autumn meetings" - из 17 сентября по 15 октября; "Осень спортивная" - с 16 октября по 14 ноября; "Island of sport" - 15 ноября до 14 декабря; "Астіve winter" - с 15 декабря до 31 декабря.

В информации отмечается, что 8-9 сентября на Матвеевском заливе, 28-А состоится регата с байдарками и каноэ - всеукраинские соревнования, посвященные воинам-интернационалистам.

С инициативой организовать "Остров здоровья" выступил общественный союз "Труханов остров".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", намерения киевской власти сделать Труханов остров максимально пешеходным осуществляются. Со стороны Северного моста заезд будет ограничен.На сегодня уже расширена дорога, добавлен островок, где установят информационное табло.