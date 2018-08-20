09:20 20.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100201725:nastya

Сегодня будет ограничено движение в центре Киева

С сегодняшнего дня 20 августа, центральная часть украинской столицы будет перекрыта для транспорта, из-за подготовки к празднованию Дня независимости.

Сегодня будет ограничено движение в центре Киева

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации.

Так, сегодня и 22 августа с 18:45 и до окончания тренировок будет запрещено движение транспорта на ул. Большой Васильковской (от ул. Жилянской до ул. Хрещатик) - Бессарабской площади - ул. Крещатик - Майдане Независимости - ул. Крещатик до Европейской площади.

Также, предстоящих два дня с 17:45 и до окончания тренировок движение будет ограничено:

- во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 1, гусеничная техника): парк военной части А0222 - ул. Маршала Рыбалко - ул. Вячеслава Черновола - выезд на просп. Победы по встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Петра Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (по встречной полосе) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - ул. Победы на встречной полосе левее Воздухофлотского моста - проспект Победы (на встречной полосе) - площадь Победы (на встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Владимирский спуск - ул. Сагайдачного - ул. Андреевская (часть гусеничной и колесной техники) и Боричев спуск (на полосе встречного движения) (часть гусеничной и колесной техники) - ул. Набережно-Крещатицкая (по встречной полосе) - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - ул. Маршала Рыбалко - парк военной части А0222;

- во время прохождения военной техники к месту проведения тренировок по маршруту (колонна № 2, колесная техника): аэродром "Святошин" - ул. Академика Туполева - ул. Стеценко - ул. Д. Щербаковского - проспект Победы - площадь Победы - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- во время проведения тренировок по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы (по встречной полосой левее Воздухофлотского моста) - проспект Победы (по встречной полосе) - площадь Победы (по встречной полосе) - ул. Старовокзальная - ул. Жилянская;

- после тренировки по маршруту: Европейская площадь - Петровская аллея - Парковая дорога - Днепровский спуск - Набережное шоссе - ул. Набережно-Крещатицкая - ул. Нижний Вал - Глубочицкий проезд - ул. В. Черновола - проспект Победы - ул. Академика Туполева - аэродром "Святошин".

Поэтому, на предстоящей неделе в местах подготовки и проведения торжественных мероприятий также будет запрещена парковка. В частности, нельзя будет парковаться на бульваре Леси Украинки, Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.​

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Укрзализныця" на День независимости назначила дополнительный "Интерсити +". Он будет курсировать из Киева во Львов.


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