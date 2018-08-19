В Киеве подтопило места раскопок на Почтовой площади

Сейчас сотрудники коммунального предприятия откачивают воду в подземелье Почтовой площади. Об этом на своей странице в Facebook рассказал киевский краевед Анабелла Морина.

По его данным ливнем залило раскопки больше, чем при прорыве магистральной трубы водопровода. Также сильно заливало прошлой осенью. Сейчас к воде, которая течет по земле, добавились ручьи, стекающие по стенам - в том месте, где вода уже нашла проход при аварии, - написала она, добавив, что система дренажа и водоотведения на Почтовой ручная.

В месте с тем управление информобеспечения Киевской городской государственной администрации сообщило, что сегодня после ночного ненастья на улицах Киева работает 91 единица спецтехники, к ручной уборке привлечены также 178 сотрудников предприятия.

К сожалению, интенсивный ливень, град и шквальный ветер, смывавшие почву, песок, также большое количество мусора от торговых площадок привели к подтоплениям некоторых участков, в частности, на улицах Эспланадной, Бассейной, Антоновича.

На данный момент городские службы ликвидировали последствия стихии на улицы Бассейную и Эспланадную с улиц Мечникова, Щелковичной, Госпитальной, Рогнединской, бульвара Леси Украинки. Продолжаются работы по очистке тротуаров на этих улицах, - рассказал руководитель корпорации, заверив, что в понедельник совместная комиссия коммунального предприятия "Плесо", Департамента благоустройства КГГА, "Киевавтодора" и других специалистов проведет обследование русла реки Лыбедь от места впадение в реку Днепр, а также участков открытых и закрытых русел.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева на улице Антоновича провалился асфальт. Вчера вечером столицу сильно затопило напротив торгово-развлекательного центра Gulliver. Глубина затоплен поспевала 70 сантиметров. Поток воды был столь сильным, что машины буквально смывало с дороги. Кроме того, очевидцы инцидента сообщают, что в этом же районе прорвало канализацию.