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Минобороны начало разбирательство причин въехал в бизнес-центр на Подоле "Бука"

Министерство обороны Украины начало служебное расследование по поводу инцидента, который произошел накануне в Киеве во время репетиции военного парада.

Минобороны начало разбирательство причин въехал в бизнес-центр на Подоле

 

 

Как сказано в сообщении, опубликованном в воскресенье, 19 августа, на сайте оборонного ведомства, зенитная установка "Бук" после репетиции военного парада въехала в здание бизнес-центра на Подоле.

Инцидент пролизрошел 18 августа, около десяти часов вечера. Одна из боевых машин, которая двигалась в колонне военной техники, выполняя поворот, совершила столкновение со зданием по улице Ярославская. Пострадавших в результате столкновения нет, есть незначительные повреждения фасада здания.

Сейчас проводится служебное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия, - отметили в министерстве.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, й8 августа на улице Ярославской в Киеве зенитная установка "Бук", которая принимала участие в репетиции военного парада ко Дню независимости, врезалась в здание бизнес-центра Astarta.


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