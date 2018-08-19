Киевляне предложили переименовать площадь Льва Толстого и станцию метро

Автор петиции пишет, что Левко Лукьяненко начал борьбу за свободу Украины еще в 50-х годах, во времена наибольшей разочарования в том, что украинское государство может восстановиться, а потому и заслуживает быть увековеченным на столичных улицах.

За свой выбор и свои убеждения получил 27 лет ссылки. Левко Лукьяненко поставил точку в истории нечеловеческого советского режима - написал Акт провозглашения независимости Украины, с которого и началась современная история нашего государства. В декабре 1991-го на референдуме этот документ поддержали более 90 процентов граждан Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", жители столицы предлагают переименовать киевскую станцию метро "Шулявская".