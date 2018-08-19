06:00 19.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне предложили переименовать площадь Льва Толстого и станцию метро

На сайте Электронных петиций появилось предложение назвать площадь Льва Толстого и одноименную станцию метро - это самое малое, что мы можем сделать для достойного чествования памяти настоящего Героя Украины Левко Лукьяненко.

Киевляне предложили переименовать площадь Льва Толстого и станцию метро

Автор петиции пишет, что Левко Лукьяненко начал борьбу за свободу Украины еще в 50-х годах, во времена наибольшей разочарования в том, что украинское государство может восстановиться, а потому и заслуживает быть увековеченным на столичных улицах.

За свой выбор и свои убеждения получил 27 лет ссылки. Левко Лукьяненко поставил точку в истории нечеловеческого советского режима - написал Акт провозглашения независимости Украины, с которого и началась современная история нашего государства. В декабре 1991-го на референдуме этот документ поддержали более 90 процентов граждан Украины. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", жители столицы предлагают переименовать киевскую станцию метро "Шулявская". 


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