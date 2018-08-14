Столичная власть установит в городе 12 тысяч энергосберегающих светильников - КГГА

В Киеве уже в этом году около 12 тысяч светильников уличного освещения будут заменены на LED.
Об этом во вторник, 14 августа, сообщил журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян. По его словам, эксперты подсчитали, что Украина тратит на уличное освещение в 1,7 раза больше, чем европейские государства. И это несмотря на то, что и в Европе ситуация с переходом на LED-лампы не идеальная.
Так, 50% расходов на электроэнергию в ЕС до сих пор приходится именно на уличное освещение. Пять лет назад, в 2013 году, в Евросоюзе вышла директива, согласно которой до 2020 года страны Евросоюза обязаны сократить потребление электроэнергии для уличного освещения на 20%.
Сейчас во многих странах устанавливают не просто LED-лампы, а "умные" фонари с LED-освещением. Они помогают найти свободные места на парковке или изменить профиль света. В этом направлении движется Финляндия, и даже в Румынии целые кварталы крупных городов переводят на современный вид освещения, - пояснил он, добавив, что сейчас в Европе нет города, который бы на 100% перешел на LED-лампы.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, по указанию Киевского городского головы Виталия Кличко, новое LED освещение было установлено на подъездах к развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покотило.