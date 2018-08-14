Столичная власть установит в городе 12 тысяч энергосберегающих светильников - КГГА

Об этом во вторник, 14 августа, сообщил журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Дмитрий Давтян. По его словам, эксперты подсчитали, что Украина тратит на уличное освещение в 1,7 раза больше, чем европейские государства. И это несмотря на то, что и в Европе ситуация с переходом на LED-лампы не идеальная.

Так, 50% расходов на электроэнергию в ЕС до сих пор приходится именно на уличное освещение. Пять лет назад, в 2013 году, в Евросоюзе вышла директива, согласно которой до 2020 года страны Евросоюза обязаны сократить потребление электроэнергии для уличного освещения на 20%.

Сейчас во многих странах устанавливают не просто LED-лампы, а "умные" фонари с LED-освещением. Они помогают найти свободные места на парковке или изменить профиль света. В этом направлении движется Финляндия, и даже в Румынии целые кварталы крупных городов переводят на современный вид освещения, - пояснил он, добавив, что сейчас в Европе нет города, который бы на 100% перешел на LED-лампы.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по указанию Киевского городского головы Виталия Кличко, новое LED освещение было установлено на подъездах к развязке на пересечении проспекта Леся Курбаса и улиц Гната Юры и Владимира Покотило.