09:32 13.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Полиция открыла уголовное дело по факту нападения на ломбард в Киеве - ФОТО

По факту вооруженного нападения на ломбард в Киеве, которое произошло накануне вечером в воскресенье, 12 августа, полиция открыла два уголовных дела.

Полиция открыла уголовное дело по факту нападения на ломбард в Киеве - ФОТО

Как сообщила пресс-служба столичной полиции, дела открыто по статьям Умышленное убийство и Разбой Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители также изъяли видео с камер наблюдения, установленных в помещении и у входа в магазин.

Сейчас устанавливаются все участники и обстоятельства инцидента. Вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направят на экспертизу.

В свою очередь очевидец вооруженного ограбления обнародовал видео с бегущими злоумышленниками. Мужчина за кадром говорит, что слышит выстрелы. После этого он зафиксировал, как грабители в масках и с оружием с большой сумкой бегут по улице из ломбарда.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вечером 12 августа трое, по данным свидетелей, злоумышленников в масках ворвались в ломбард на улице Данилы Щербаковского в Киеве, где застрелили охранника и украли драгоценности. Преступники скрылись на автомобиле, который потом нашли сожженным. Нападавших разыскивают.


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