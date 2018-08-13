14:32 13.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевляне могут бесплатно пройти медицинское обследование

На этой неделе, с 13 по 17 августа, жители всех районов столицы могут воспользоваться возможностями проекта «Врач в вашем доме».

Киевляне могут бесплатно пройти медицинское обследование

Как сообщает пресс-служба КГГА, в течение ближайших пяти дней пункты проекта «Врач в вашем доме» будут традиционно расположены во всех районах столицы.

В медицинских палатках можно бесплатно обследоваться по основным показателям здоровья, а по результатам - получить рекомендации специалиста.

Также отмечается, что на прошлой неделе к медикам проекта обратились более 2000 человек. Более чем у половины из них обнаружили те или иные проблемы со здоровьем.

Как сообщал "УРА-Информ", жители столицы создали петицию с предложением разместить в метро аптечки и дефибрилляторы. В киевской подземке могут появиться автономные аптечные пункты В тексте петиции автор отметил, что на сегодняшний день подземка не способна выручить пассажира с серьезными проблемами. Если случится сердечный приступ, к примеру, где-то на "Арсенальной", то это можно считать практически смертельным приговором.


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