Столичные коммунальщики полностью перекроют проспект Соборности - ФОТО

В официальном уведомлении говорится, что с 9:00 утра 11 августа ремонтные работы будут проводить на участке в 200 м. На проспекте проведут смену асфальтобетонного покрытия.

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ и заранее планировать свой маршрут движение в выходной день.

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Южном мостовом переходе с 8 августа будет частично ограничено движение транспорта на эстакадном выезде на мост с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения. Движение ограничат в связи с капитальным ремонтом деформационных швов.