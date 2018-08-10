22:21 10.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100201033:roman

Столичные коммунальщики полностью перекроют проспект Соборности - ФОТО

С 11 августа движение общественного и частного транспорта по проспекту Соборности будет временно ограничено. Об этом передает пресс-служба коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Столичные коммунальщики полностью перекроют проспект Соборности - ФОТО

В официальном уведомлении говорится, что с 9:00 утра 11 августа ремонтные работы будут проводить на участке в 200 м. На проспекте проведут смену асфальтобетонного покрытия. 

Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ и заранее планировать свой маршрут движение в выходной день. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", на Южном мостовом переходе с 8 августа будет частично ограничено движение транспорта на эстакадном выезде на мост с Надднепрянского шоссе в левой полосе движения. Движение ограничат в связи с капитальным ремонтом деформационных швов. 


Поделиться
Читайте также:
 
В Киеве столкнулись две иномарки - ФОТО Четверть украинской древесины незаконно вывозится в Польшу В Киеве появился "охотник на ворон" - ФОТО Аргентинские женщины хотят стать "хозяевами своего тела"
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив