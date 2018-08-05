Киевлянин пытался стащить из супермаркета 15 палок колбасы

По предварительной информации, злоумышленник взял с прилавка колбасные изделия на общую сумму более 500 гривен и спрятал ее под верхней одеждой. При выходе из магазина правонарушителя задержала охрана магазина, которая сразу же предоставила видео доказательства совершенного грабежа.

Задержанным оказался 27-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, который прибыл на место происшествия, допросил мужчину, который признался в содеянном.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевлянин пытался вытащить электропилу из машины прямо на глазах у водителя.