16:39 05.08.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлянин пытался стащить из супермаркета 15 палок колбасы

В Днепровском районе голодный покупатель пытался пронести мимо кассы 15 палок кровянки. Об этом пресс-служба Нацполиции. 

Киевлянин пытался стащить из супермаркета 15 палок колбасы

По предварительной информации, злоумышленник взял с прилавка колбасные изделия на общую сумму более 500 гривен и спрятал ее под верхней одеждой. При выходе из магазина правонарушителя задержала охрана магазина, которая сразу же предоставила видео доказательства совершенного грабежа. 

Задержанным оказался 27-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. Начальник Днепровского управления полиции Александр Кузьмин, который прибыл на место происшествия, допросил мужчину, который признался в содеянном. 

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно киевлянин пытался вытащить электропилу из машины прямо на глазах у водителя.


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