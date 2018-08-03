Столичные власти готовятся полностью перекрыть движение по Шулявскому мосту - ФОТО

На данный момент осуществляются работы по обеспечению работы общественного транспорта по новому маршруту, который, вероятно, будет проходить по ул. Выборзкая или Гарматная.

"В ближайшее время внесут частичные изменения в организацию движения, а затем, как и планировалось, состоится частичное его ограничение", - отметил Давтян.

Напомним, что работы по реконструкции продлятся 17,5 месяцев. Указанная стоимость реконструкции составляет 830 100 000 гривен. Финансирование объекта планируется выполнить за бюджетные средства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в июле коммунальщики начали перекрывать Шулявский путепровод.