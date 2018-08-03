Столичные власти готовятся полностью перекрыть движение по Шулявскому мосту - ФОТО

В столице стартовали работы по переносу инженерных сетей на Шулявском путепроводе начали. Об этом сообщил заместитель главы КГГА Дмитрий Давтян.
На данный момент осуществляются работы по обеспечению работы общественного транспорта по новому маршруту, который, вероятно, будет проходить по ул. Выборзкая или Гарматная.
"В ближайшее время внесут частичные изменения в организацию движения, а затем, как и планировалось, состоится частичное его ограничение", - отметил Давтян.
Напомним, что работы по реконструкции продлятся 17,5 месяцев. Указанная стоимость реконструкции составляет 830 100 000 гривен. Финансирование объекта планируется выполнить за бюджетные средства.
Как сообщалось в "УРА-Информ", в июле коммунальщики начали перекрывать Шулявский путепровод.