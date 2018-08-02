Киевский метрополитен внес изменения в работу на 3 августа

Так, с шести до семи часов вечера станции метро будут работать по особую режиму. В частности, как сообщила пресс-службы предприятия "Киевский метрополитен", станция метро "Олимпийская" в указанное время не будет работать.

Вместе с тем станция метро "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, а станция "Дворец спорта" - на выход.

Также сообщается, что после восьми часов вечера возможно ограничение входа на указанные станции.

Мы меняем режим работы во время массовых мероприятий ради безопасности пассажиров, - пояснили в столичном метрополитене.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в течение 2-3 августа 2018 года на транспортной развязке возле станции метро "Позняки" будет закрыто движение транспорта.

Перекрытия движения связано с ремонтом дороги рядом со станцией метрополитена. Ремонт будет осуществлять коммунальная корпорация "Киевавтодор".