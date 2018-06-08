Центр Киева будет перекрыт из-за Цветного пробега

Как сообщается, что забег состоится по маршруту Троицкая площадь - улица Большая Васильковская, в направлении станции метро Дворец Украина, разворот на улице Большой Васильковской.

Цветной забег будет состоять из четырех кругов.

Стоит добавить, что дистанция на 3 и 6 км рассчитана для людей от 18 лет.

Кроме того, забег будет не только для взрослых, но и для детей, который пройдет на три дистанции:

- бег на 800 м - для участников в возрасте 8-12 лет;

- бег на 400 м - для участников в возрасте 7-12 лет;

- бег на 200 м - для участников в возрасте 1-6 лет.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве в эти выходные на некоторых улицах будет перекрыватьс движение транспорта. С 8 по 10 июня в столице будут проводить съемки мини-телесериала Chernobyl. Вместе с тем общественный транспорт будет работать в обычном режиме.