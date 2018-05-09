08:53 09.05.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100193519:nastya

Центр Киева перекрыт из-за мероприятий ко Дню Победы

Сегодня в праздничный день, девятого мая, в столице полностью перекроют движение транспорта на ряде улиц в связи с мероприятиями в честь Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Центр Киева перекрыт из-за мероприятий ко Дню Победы

Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook.

Таким образом, остановка движения будет действовать до завершения мероприятий, перекрыты будут  Площадь Славы, аллея Героев Крут до Аскольдовой могилы.

Кроме этого, перекрыто движение транспорта на участках ул. Лаврская - ул. Запечерная, ул. Лаврская - въезд в музей Локальных конфликтов, ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая, ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная, ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская, ул. Цитадельная - ул. Лаврская, ул. Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика, пров. Инженерный - ул. Ивана Мазепы, ул. Московская - ул. Михаила Грушевского дл метро "Арсенальная", ул. Михаила Грушевского - пров. Виноградный, ул. Лаврская - пров. Лаврский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в  Украине отмечают День памяти и примирения, 9 мая - 73-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне.  8 мая 1945 года стал днем окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне, когда Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.


Поделиться
Читайте также:
 
Сербия отказывается вступать в НАТО Госсекретарь с деловым визитом прибыл в КНДР Порошенко в среду едет на переговоры к Меркель Порошенко в среду едет на переговоры к Меркель
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив