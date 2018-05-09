Центр Киева перекрыт из-за мероприятий ко Дню Победы

Об этом сообщает МВД Украины на своей странице в Facebook.

Таким образом, остановка движения будет действовать до завершения мероприятий, перекрыты будут Площадь Славы, аллея Героев Крут до Аскольдовой могилы.

Кроме этого, перекрыто движение транспорта на участках ул. Лаврская - ул. Запечерная, ул. Лаврская - въезд в музей Локальных конфликтов, ул. Лаврская - ул. Старонаводницкая, ул. Добровольческих Батальонов - ул. Радиальная, ул. Цитадельная - ул. Лейпцигская, ул. Цитадельная - ул. Лаврская, ул. Омельяновича-Павленко - ул. Григория Царика, пров. Инженерный - ул. Ивана Мазепы, ул. Московская - ул. Михаила Грушевского дл метро "Арсенальная", ул. Михаила Грушевского - пров. Виноградный, ул. Лаврская - пров. Лаврский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Украине отмечают День памяти и примирения, 9 мая - 73-я годовщина победы над нацизмом во Второй мировой войне. 8 мая 1945 года стал днем окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне, когда Германия подписала акт о безоговорочной капитуляции.