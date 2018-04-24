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Под Киевом 25 человек заболели острой кишечной инфекцией

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района Киевской области во вторник, 24 апреля, острой кишечной инфекцией средней тяжести заболело 25 человек.

Под Киевом 25 человек заболели острой кишечной инфекцией

Среди заболевших 21 ребенок от пяти месяцев до девяти лет. Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в области, на данный момент у 22 госпитализированных подтвержден диагноз "Гастроэнтероколит ротавирусной этиологии".

Из инфекционного отделения центральной районной больницы Киево-Святошинского района выписано трое детей, на стационарном лечении остается 22 человека, из них 19 - дети.

Источник возбудителя инфекции и обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки, устанавливаются.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что вероятной причиной заболевания жителей микрорайона, которые для приготовления пищи используют преимущественно водопроводную воду, стали неоднократные перебои и отсутствие водоснабжения в связи с прорывами на водопроводной сети.

По данным местных властей восемь человек, из которых четверо дети проживают в ЖК "Софиевский квартал", 13 детей - в ЖК "Львовский имение", двое детей - в ЖК "Софиевская слободка", один ребенок в ЖК "Бархатный" и один - в ЖК "Софиевская сфера".

Ведомство, по вине которого могло возникнуть эпидосложнения устанавливается. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 34 человека пострадали в результате вспышки кишечной инфекции в заведениях общественного питания компании "Суши Лэнд Евразия" и "Суши Лайф" в Шевченковском и Оболонском районах.


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