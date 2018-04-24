Под Киевом 25 человек заболели острой кишечной инфекцией

Среди заболевших 21 ребенок от пяти месяцев до девяти лет. Как сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в области, на данный момент у 22 госпитализированных подтвержден диагноз "Гастроэнтероколит ротавирусной этиологии".

Из инфекционного отделения центральной районной больницы Киево-Святошинского района выписано трое детей, на стационарном лечении остается 22 человека, из них 19 - дети.

Источник возбудителя инфекции и обстоятельства, способствовавшие возникновению вспышки, устанавливаются.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что вероятной причиной заболевания жителей микрорайона, которые для приготовления пищи используют преимущественно водопроводную воду, стали неоднократные перебои и отсутствие водоснабжения в связи с прорывами на водопроводной сети.

По данным местных властей восемь человек, из которых четверо дети проживают в ЖК "Софиевский квартал", 13 детей - в ЖК "Львовский имение", двое детей - в ЖК "Софиевская слободка", один ребенок в ЖК "Бархатный" и один - в ЖК "Софиевская сфера".

Ведомство, по вине которого могло возникнуть эпидосложнения устанавливается. Санитарно-эпидемиологическое расследование продолжается.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве 34 человека пострадали в результате вспышки кишечной инфекции в заведениях общественного питания компании "Суши Лэнд Евразия" и "Суши Лайф" в Шевченковском и Оболонском районах.