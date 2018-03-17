11:38 17.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На выходные столичные маршрутки будут работать с перебоями

Из-за сильных снегопадов столичный общественный транспорт может работать с перебоями в графике движения. Об этом предупреждает пресс-служба КГГА.

На выходные столичные маршрутки будут работать с перебоями

Сообщается, что максимальный часовой промежуток отклонения от графика движения может составлять от 25 до 45 минут. Транспортникам уже разослали уведомление оперативное положение №2 - временное курсирование с отклонением от графика.

Киевлянам необходимо быть готовыми к грядущей непогоде.

Коммунальщики начали работы по расчистке дорог и тротуаров от снега еще ночью. На улицах города сейчас работает около 150 единиц снегоуборочной техники, дороги посыпаются солью. 

План действий в таких ситуациях не подвел руководство столицы в прошлый раз, поэтому его стоит придерживаться снова.

Сегодня в городе ожидается выпадения большого количества осадков. Снежный покров в Киеве местами составит до 25 см.  

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие дни Украина на две трети своей территории покроется красным уровнем угрозы в результате ухудшения погоды.


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