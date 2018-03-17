На столичном вокзале россиянин пытался зарезать украинца

Инцидент произошел на станции "Киев-Пассажирский". Мужчина, уроженец Российской Федерации, решил приобрести складной ножик в газетном киоске. Затем хулиган не захотел расплачиваться с продавцом и, угрожая ему физической расправой, украл у него телефон.

Продавей пытался оказать сопротивление, но получил ответный ножевой удар в районе щеки. Парня госпитализировали, ранение не серьезное. Правоохранители начали отработку вокзала и прилегающей территории, преступника удалось найти в пределах вокзала, обезоружить и доставить в СИЗО.

Имя нападавшего не разглашается, однако известно, что он 1975 года рождения, который недавно переехал в Киев.

Как сообщалось в хулиганы совершили нападение на председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Сила людей" Сергея Мокрякова. О



Источник">"УРА-Информ", недавно в Кривом Роге хулиганы совершили нападение на председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Сила людей" Сергея Мокрякова.