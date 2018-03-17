18:51 17.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
100188824:roman

На столичном вокзале россиянин пытался зарезать украинца

Сегодня, 17 марта россиянин угрожал ножом украинцу, а затем отобрал у него сотовый телефон. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в Киеве.

На столичном вокзале россиянин пытался зарезать украинца

Инцидент произошел на станции "Киев-Пассажирский". Мужчина, уроженец Российской Федерации, решил приобрести складной ножик в газетном киоске. Затем хулиган не захотел расплачиваться с продавцом и, угрожая ему физической расправой, украл у него телефон.

Продавей пытался оказать сопротивление, но получил ответный ножевой удар в районе щеки. Парня госпитализировали, ранение не серьезное. Правоохранители начали отработку вокзала и прилегающей территории, преступника удалось найти в пределах вокзала, обезоружить и доставить в СИЗО. 

Имя нападавшего не разглашается, однако известно, что он 1975 года рождения, который недавно переехал в Киев.

Как сообщалось в хулиганы совершили нападение на председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Сила людей" Сергея Мокрякова. О

Источник">"УРА-Информ", недавно в Кривом Роге хулиганы совершили нападение на председателя Центральной контрольно-ревизионной комиссии "Сила людей" Сергея Мокрякова. 


Поделиться
Читайте также:
 
Эрдоган опять обвиняет "буржуазный Запад" в поддержке терроризма Кто победит в поединке Гвоздик-Амар: прогнозы букмекеров - ВИДЕО У берегов Греции затонул плот с мигрантами На одной из трасс Черновицкой области произошла авария с участием пенсионерки - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив