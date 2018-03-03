Кличко лично проконтролировал процесс расчистки снега в столице

Только за прошедшие сутки киевские дороги завалило 20-сантиметровым шаром снега.

Кличко лично побывал в Центре организации безопасности дорожного движения Киев, где сотрудники помогают столичным коммунальным службам и снегоуборочной технике ориентироваться и взаимодействовать для расчистки дорог.

Мэр определил ключевые задачи на ближайшие несколько дней:

- первое, это уборка основных автомагистралей у дорожных путей, центра Киева;

- второе, это организация работ снегоуборочной техники в межквартальных проездах и к расчистке тротуаров;

- третье, работа коммунальных бригад по дворам столицы.

На данный момент на дорогах работает 700 единиц техники, из них 377 единиц техники "Киевавтодора", 180 единиц техники коммунальных ЖЭКов и 160 машин частных подрядчиков и компаний.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее власти города Киева предупредили граждан об отклонении в графике передвижения маршруток и троллейбусов.