19:40 03.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко лично проконтролировал процесс расчистки снега в столице

Мэр Киева Виталий Кличко сегодня ночью помогал коммунальщикам бороться с последствиями снежной стихии. Об этом передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Кличко лично проконтролировал процесс расчистки снега в столице

Только за прошедшие сутки киевские дороги завалило 20-сантиметровым шаром снега.

Кличко лично побывал в Центре организации безопасности дорожного движения Киев, где сотрудники помогают столичным коммунальным службам и снегоуборочной технике ориентироваться и взаимодействовать для расчистки дорог.

Мэр определил ключевые задачи на ближайшие несколько дней:

- первое, это уборка основных автомагистралей у дорожных путей, центра Киева;

- второе, это организация работ снегоуборочной техники в межквартальных проездах и к расчистке тротуаров;

- третье, работа коммунальных бригад по дворам столицы.

На данный момент на дорогах работает 700 единиц техники, из них 377 единиц техники "Киевавтодора", 180 единиц техники коммунальных ЖЭКов и 160 машин частных подрядчиков и компаний.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее власти города Киева предупредили граждан об отклонении в графике передвижения маршруток и троллейбусов.


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