13:30 01.03.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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На расчистку дорог в Киеве направлено более 670 единиц техники, - Кличко

Во время заседания Киевсовета мэр Киева Виталий Кличко заявил, что по всей столице на улицах работает более 670 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева.

На расчистку дорог в Киеве направлено более 670 единиц техники, - Кличко

Городская власть обратилась к Минобороны и МВД для привлечения личного состава к уборке улиц города, поскольку погодные условия, по прогнозам, не улучшатся до завтра.

Как утверждает Кличко, город, в буквальном смысле, борется со стихией. Сейчас по всему городу выпало до 20 см осадков.

Мэр Киева подчеркнул, что столичная власть заблаговременно разработала алгоритм работы всех коммунальных служб в сложных погодных условиях и все действия держит на контроле. Более 670 единиц техники коммунальной и подрядчиков работают на улицах города с ночи.

Также школы столицы получили распоряжение в пятницу и рабочую субботу отменить обучение, а детсадам тоже рекомендовали приостановить работу на эти два дня.

Напоследок глава столицы обратился к автоводителям не выезжать в город без крайней необходимости и пользоваться коммунальным транспортом.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", из-за сильных снегопадов и порывов ветра, ситуация на украинских дорогах под контролем. По информации ведомства, несмотря на сложные погодные условия, общая ситуация на дорогах под контролем.


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