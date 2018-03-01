Киевлянам все дороже обходиться столичная жизнь

Сообщается, что основную часть расходов киевлян составляют продукты питания и оплата коммунальных услуг. Особенно сильно поднялись цены на алкогольные напитки и табачные изделия - в среднем на два процента.

Дорогими стало и продовольство, опубликованная статистика свидетельствует о следующем повышении:

- овощи — на 9,4 процента;

- фрукты — на 8,3 процента;

- рыба и продукты из рыбы — на 4,3 процента;

- масло — на 2,7 процента;

- мясо и мясопродукты — на 2,5 процента;

- яйца — на 1,8 процента;

- хлеб — на 1,3 процента.

Столичные автомобилисты жалуются на дорогой бензин, который в среднем подорожал на 5 процентов. Отдельно стоит сказать и об оплате за пользование электроэнергией и теплом - цены на услуги выросли на 2-4 процента в среднем.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман уверен, что в течении нескольких лет Украина начнет снижать цен на газ.