В Киеве образовались кошмарные "пробки"

Общая оценка дорожных заторов в городе оценивается в семь баллов. Сложности с проездом транспорта наблюдаются возле станции метро "Лукьяновская", "Университет", "Театральная", "Площадь Независимости". Девять баллов из десяти получили Южный и Северный мосты, осложненная ситуация с проездом в центре города - от Бессарабской площади и до "Дворца спорта".

Многокилометровые пробки образовались в направлении Подола. Все стоит в направлении "Контрактовой площади", движению автомобилей препятствует трамвайный транспорт. От Караваевых Дач и до метро "Шулявская" машины двигаются со скоростью 5 км\час.

Большой затор образовался от улицы Телиги до метро "Почайна".

Отметим, на данный момент в Киеве произошло около 20 ДТП. Киевские дороги продолжает расчищать снегоуборочная техника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течение субботы, 24 февраля, в украинской столице будет бушевать сильный ветер.