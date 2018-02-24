21:00 24.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве образовались кошмарные "пробки"

Повышенный уровень выпадения осадков привел к значительному ухудшению ситуации на столичных дорогах. Об этом передает Google.

В Киеве образовались кошмарные

Общая оценка дорожных заторов в городе оценивается в семь баллов. Сложности с проездом транспорта наблюдаются возле станции метро "Лукьяновская", "Университет", "Театральная", "Площадь Независимости". Девять баллов из десяти получили Южный и Северный мосты, осложненная ситуация с проездом в центре города - от Бессарабской площади и до "Дворца спорта". 

Многокилометровые пробки образовались в направлении Подола. Все стоит в направлении "Контрактовой площади", движению автомобилей препятствует трамвайный транспорт. От Караваевых Дач и до метро "Шулявская" машины двигаются со скоростью 5 км\час.

Большой затор образовался от улицы Телиги до метро "Почайна".

Отметим, на данный момент в Киеве произошло около 20 ДТП. Киевские дороги продолжает расчищать снегоуборочная техника.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в течение субботы, 24 февраля, в украинской столице будет бушевать сильный ветер.

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