18:55 02.02.2018 | Киев | Новости     Новости Украины
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В больницах столицы находятся десятки больных ветрянкой

Директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург заявила, что в киевские больницы поступило более 20 человек с диагнозом ветряная оспа. Среди потерпевших как взрослые, так и дети.

В больницах столицы находятся десятки больных ветрянкой

Об этом передает пресс-служба КГГА.

Как отмечается, в Киеве с начала января зарегистрировано 150 случаев заболевания корью, среди которых 95 - это дети.

"Если у вас или у вашего ребенка наблюдаются такие симптомы как головная боль, боль в мышцах, горле, кашель, насморк или заложенность носа - это повод для немедленного осмотра врача. И особое значение эта аксиома приобретает, когда речь идет о детях", - сообщила Валентина Гинзбург.

Вместе с тем Гинзбург отметила, что сыпь и высокая температура могут появиться не сразу, но человек уже будет распространителем вируса. Поэтому советуют обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за последние несколько дней в Николаеве госпитализировали 33 человека с острой инфекционной болезнью - гепатитом А. Среди них у 16 пациентов подтвердился диагноз.

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