В столице девушка выпала с 14-го этажа

Так, стало известно, что когда мать гуляла со свей собакой - ее дочь прыгнула с балкона 14-го этажа. Женщина вскоре поведала полицейским, что между ней и дочерью перед этим не возникало конфликтов. При осмотре квартиры оперативная группа изъяла два выключеных мобильных телефона, а также планшет – рассказали в секторе ювенальной превенции Деснянского полицейского управления Александр Бугай.

Тело погибшей по итогам падения с высоты направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту случившегося следственный отдел открыл уголовное производство - по части 1 ст. 115 (речь идет про умышленное убийство).

Как сообщал УРА-Информ, в августе в столице с 16-го этажа выпал маленький ребенок.