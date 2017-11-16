16:13 16.11.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице девушка выпала с 14-го этажа

По адресу правоохранители выявили труп 13-летней местной жительницы. 

В столице девушка выпала с 14-го этажа

Так, стало известно, что когда мать гуляла со свей собакой - ее дочь прыгнула с балкона 14-го этажа. Женщина вскоре поведала полицейским, что между ней и дочерью перед этим не возникало конфликтов. При осмотре квартиры оперативная группа изъяла два выключеных мобильных телефона, а также планшет – рассказали в секторе ювенальной превенции Деснянского полицейского  управления Александр Бугай.

Тело погибшей по итогам падения с высоты направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По факту случившегося следственный отдел открыл уголовное производство - по части 1 ст. 115 (речь идет про умышленное убийство).

Как сообщал УРА-Информ, в августе в столице с 16-го этажа выпал маленький ребенок.


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