В центре столицы сняли усиленный режим – МВД

Так, правоохранители столицы уже сняли все ограничения въезда автотранспорта в столицу, которое ранее было внедрено на время - ради обеспечения антитеррористической безопасности. Такие данные распространила пресс-секретарь управления полиции города Оксана Блищик. Согласно ее словам – усиленный режим службы уже сняли.

Как сообщал УРА-Информ, летом 2017 г. столичные правоохранители перешли к усиленному режиму несения своей службы – в связи с проведеним в центре города некоторых массовых мероприятий с 16 по 18 июня 2017 г.