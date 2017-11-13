Синоптики предупреждают о тумане в Киеве сегодня

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Как отмечается, видимость в столице и области будет достигать 200-500 метров.

"Предупреждение о тумане по Киеву и Киевской области. По данным Укргидрометцентра, утром 13 ноября туман", - говорится в сообщении.

Стоит добавить, что 13 ноября в Украине практически во всех регионах, кроме южных и восточных, ожидаются дожди, температура воздуха днем от +3 до +17.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", к зимнему периоду в столице стоит готовиться заранее, так как медленное реагирование на резкие изменения погодных условия зачастую приводят к массовым дорожно-транспортным происшествиям, а также транспортным коллапсам и пробкам, а потому необходимо обеспечить своевременное реагирование и безопасность дорожного движения в случае резкого ухудшения погодных условий.