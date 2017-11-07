В Киеве на Оболоне горела многоэтажка, погиб мужчина - ФОТО, ВИДЕО

В результате пожара погиб мужчина. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, информацию о возгорании на проспекте Маршала Рокоссовского спасатели получили рано утром.

Уже на месте пожарные установили, что горит одна из квартир девятиэтажного дома. Из-за пожара пришлось эвакуировать 25 человек, а с помощью лестницы со второго этажа вывели женщину.

При этом в комнате, где возник пожар, спасатели обнаружили тело мужчины 1960 года рождения. Пожар уже к десяти часам утра был ликвидирован, однако комната выгорела полностью.

Причина возникновения пожара выясняется. Сейчас на месте работают пожарные охранники, врачи скорой и патрульные полицейские.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, а Киеве в ночь на вторник, 7 ноября, сгорел дотла автомобиль. Машина, по неизвестным пока причинам, врезалась в столб, а затем загорелась. Как сообщают очевидцы, авария произошла на улице Академика Заболотного посреди дороги.