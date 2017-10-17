23:47 17.10.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100176507:Polishuk

В Киеве до утра среды частично ограничат движение на Южном мосту

В Киеве во вторник, 17 октября, начиная с девяти часов вечера частично ограничат движение транспорта на Южном мосту.

В Киеве до утра среды частично ограничат движение на Южном мосту

Тут до шести часов утра среды будут проводится ремонтные работы. Как сказано в сообщении, опубликованном в Facebook коммунальной корпорации "Киевавтодор", движение транспорта будет частично ограничено в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мостовом переходе в направлении движения с Надднепрянского шоссе на улице Николая Бажана.

Сотрудники корпорации просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с 19 по 25 октября ограничат движение на мосту Метро через Русановский пролив.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив