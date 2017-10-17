В Киеве до утра среды частично ограничат движение на Южном мосту

Тут до шести часов утра среды будут проводится ремонтные работы. Как сказано в сообщении, опубликованном в Facebook коммунальной корпорации "Киевавтодор", движение транспорта будет частично ограничено в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия на мостовом переходе в направлении движения с Надднепрянского шоссе на улице Николая Бажана.

Сотрудники корпорации просят отнестись с пониманием к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве с 19 по 25 октября ограничат движение на мосту Метро через Русановский пролив.