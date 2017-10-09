В Киеве мужчину переехал трамвай

Так, в столичном Оболонском районе трамвай насмерть переехал человека. По факту данног ДТП уже было открыто уголовное дело. Такие данные содержатся в сообщении полиции.

В частности, в дежурную часть полиции поступили данные о том, что на ул. Иорданской на развороте на путях лежит мужчина, не подающий признаков жизни. Женщина-водитель рассказала правоохранителям, что ночью она выехала, после чего проехала один круг, а на втором же увидела человека, который лежал на путях. На маршруте был только один транспорт. Полицейские осмотрели место событий и установили, что мужчина погиб, попав именно под трамвай.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре человек попал под трамвай на Куреневке.