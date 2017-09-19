На столичном Харьковском шоссе маршрутка сбила пешехода - ФОТО

50-ти летний мужчина умер на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, авария произошла на Харьковском шоссе.

По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу прямо над подземным переходом. При этом вначале он чуть не попал под колеса легкового автомобиля, однако водитель успел свернуть.

Но уже через мгновение его сбил маршрутный автобус. От полученных травм мужчина скончался.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ночью 17 сентября в столице примерно в час ночи на Большой Окружной произошла масштабная авария. В результате аварии три человека попали в больницу. Все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.