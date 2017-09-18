14:40 18.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевлян предупредили про чрезвычайную пожароопасность

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней в столице ожидается очень высокая пожарная опасность.

Киевлян предупредили про чрезвычайную пожароопасность

Такие данные недавно распространили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Согласно этой информации – 19-го и 20-го сентября на территории столицы будет чрезвычайный (пятый) уровень пожароопасности. Также синоптики поведали о том, что в столице 18-го сентября будет продолжаться так называемое бабье лето.

Как сообщал УРА-Информ, ночью 16 сентября в детском лагере г. Одесса произошел пожар, по итогам которого погибло трое детей. Подозрение уже объявлено нескольким должностным лицам – сообщали ранее правоохранители.


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