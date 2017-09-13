14:42 13.09.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киев задолжал за тепло 2,6 миллиарда гривен

Задолженность потребителей теплоэнергии перед ОАО "Киевэнерго" составила 2,6 млрд грн. 

Киев задолжал за тепло 2,6 миллиарда гривен

Такая задолженность была зафиксирована на начало сентября – передали в пресс-службе "Киевэнерго". Согласно этим данным – максимальная задолженность за отопление и за горячую воду перед "Киевэнерго" сейчас – у населения, а также у ЖЭО столицы – 1,35 миллиарда гривен и 690 миллионов гривен - соответственно.

Немалую задолженность к сентябрю накопил госбюджет. На первое сентября 2017 года задолженность финансируемых из госбюджета организаций уже составила 43,6 миллиона гривен, а задолженность госбюджета по компенсации субсидий - 304,2 миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине повышать тарифы на ЖКУ в 2017 г. не планируют.


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