Киев задолжал за тепло 2,6 миллиарда гривен

Такая задолженность была зафиксирована на начало сентября – передали в пресс-службе "Киевэнерго". Согласно этим данным – максимальная задолженность за отопление и за горячую воду перед "Киевэнерго" сейчас – у населения, а также у ЖЭО столицы – 1,35 миллиарда гривен и 690 миллионов гривен - соответственно.

Немалую задолженность к сентябрю накопил госбюджет. На первое сентября 2017 года задолженность финансируемых из госбюджета организаций уже составила 43,6 миллиона гривен, а задолженность госбюджета по компенсации субсидий - 304,2 миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине повышать тарифы на ЖКУ в 2017 г. не планируют.