В Днепровском районе задымился трамвай

Так, задымление данного трамвая возникло по причине замыкания в его генераторе. Такие данные распространили в Департаменте столичной транспортной инфраструктуры администрации. Как стало известно – в трамваев маршрута 23 начал идти дым – из-за замыкания межвитковых катушек. При этом безопасность пассажиров не была под угрозой – людей просто высадили на ближайшей остановке.

Трамвай был доставлен в депо, где провели ремонтные работы. Он уже второго сентября вновь выйдет на свой обычный маршрут – отметили в КГГА.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее трамвай и автомобиль столкнулись на пересечении Кирилловской и Оболонской.