17:10 16.06.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице пройдет "парад трамваев"

17-го июня в столице планируют устроить парад трамваев.

В столице пройдет

Так, на Подоле должен быть 17-го июня проведен т.н. парад трамваев. Эти сведения распространили в КГГА. Данное мероприятие будет посвящено празднованию 125-летия столичного трамвая.

На указанном событии представят выставку из 20-ти разных модификаций трамваев – от наиболее древних и наиболее современных, которые транспортировали пассажиров в разное время. В целом будет представлено 30-ть ед. подвижного состава. Парад этот должен стартовать в 13-ть дня. Выставка же стартует в 10-ть часов утра.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее в трамвай врезалась иномарка. В итоге пострадал депутат.


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