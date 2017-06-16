В столице пройдет "парад трамваев"

Так, на Подоле должен быть 17-го июня проведен т.н. парад трамваев. Эти сведения распространили в КГГА. Данное мероприятие будет посвящено празднованию 125-летия столичного трамвая.

На указанном событии представят выставку из 20-ти разных модификаций трамваев – от наиболее древних и наиболее современных, которые транспортировали пассажиров в разное время. В целом будет представлено 30-ть ед. подвижного состава. Парад этот должен стартовать в 13-ть дня. Выставка же стартует в 10-ть часов утра.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее в трамвай врезалась иномарка. В итоге пострадал депутат.