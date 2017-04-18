На мосту Метро ограничат движение транспорта

Так, перемещение автотранспорта немного ограничат на мосту Метро - по причине укладки покрытия дорог на указанном мосту, который идет через городской Русановский пролив. Движение должно быть сегодня ограничено начиная с Броварского просп. и в сторону Надднепрянского шоссе.

Эти сведения сегодня передают в КГГА. Таким образом – с самого утра и до 18-ти часов вечера в первой полосе ограничат движение. Представители Киевавтодора уже попросили людей понимающе относиться к таким временным неудобствам.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на мосту Метро также было ограничено движение – 20-22 марта.