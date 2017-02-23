19:46 23.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице открыли новый автобусный маршрут

В столице открылся новый магистральный маршрут № 118.

В столице открыли новый автобусный маршрут

Маршрут от ст. м. "Черниговская" до ст. метро "Политехнический институт". Об этом рассказал глава Департамента инфраструктуры КГГА Сергей Майзель.

Магистральный маршрут № 118, на котором будут работать 10 автобусов, улучшит транспортное сообщение между правым и левым берегом. Департамент транспортной инфраструктуры анализирует пассажиропотоки. Эти результаты помогут внедрить четыре магистральных маршрута.

Второго марта планируется запустить маршрут № 119 - от ул. Смолича до Контрактовой площади - подчеркнул Сергей Майзель. Подвижной состав автобусного маршрута № 118 имеет низкий пол и подходит для граждан с особыми потребностями.

Как сообщал УРА-Информ, в Херсоне бастуют водители маршруток.


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