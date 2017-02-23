12:59 23.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве синоптики предупреждают о сильных порывах ветра

Сегодня, 23 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, днем - небольшой дождь. 

В Киеве синоптики предупреждают о сильных порывах ветра

Об этом говорится в сообщении Киевской государственной городской администрации.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, 23 февраля в столице облачно, днем небольшой дождь, на дорогах местами гололедица.

Собщается, что ветер будет западный и юго-западный, 7-12 м/с. Кроме того, порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В свою очередь температура 6-8° тепла.

Также в КГГА призывают водителей быть внимательными и осторожными на дорогах города, а пешеходам рекомендуют передвигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Украину с Западной Европы переместится очередная порция теплого и влажного воздуха.


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