В Киеве ограбили банк

Об этом передает пресс-служба ГУНП Киева. Сегодня, 22-го февраля, около 13:40 правоохранителям сообщили об ограблении банка. По словам работникам финансового учреждения, в помещение сегодня зашел неизвестный, который пригрозил оружием, после чего забрал из кассы деньги – отметили в полиции. Также отмечается, при этом никто из граждан не пострадал. Сумма ущерба сейчас устанавливается.

Полицейские осмотрели место происшествия, пообщались со свидетелями, а также уже ищут очевидцев. Происшествие зарегистрировано в журнале учета заявлений и сообщений о правонарушениях.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ограбили частный дом.