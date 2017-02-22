12:48 22.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В центре Киева около 6 тысяч правоохранителей следят за порядком

Сегодня, 22 февраля, в связи с массовым шествием националистов в столице около 6 тысяч сотрудников структурных подразделений органов внутренних дел и Национальной гвардии Украины следят за порядком.
 

В центре Киева около 6 тысяч правоохранителей следят за порядком

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Отметим, что работники гарнизона столичной полиции призывают организаторов и участников акций не нарушать общественный порядок и соблюдать требования действующего законодательства.

По информации пресс-службе, на улицах работает один батальон, и еще один батальон - это приданные силы. В общем работает около 500 человек, это только патрульных.

Также усилена охрана Верховной Рады. Там у ее первого подъезда дежурят более 30 правоохранителей.

"На площади Конституции стоят в ряд несколько металлических ограждений", - гласит сообщение.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Киеве полиция в правительственном квартале задержала мужчину со взрывпакетом. 


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